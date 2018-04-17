Американские зоозащитники осудили трюк с живым медведем перед футбольным матчем ПФЛ

Москва, 17 апреля. Американские зоозащитники осудили трюк с живым медведем, который дал старт матчу Профессиональной футбольной лиги между командами из Пятигорска «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани. Матч прошел в прошедшие выходные.

Живого медведя в наморднике и на поводке вывели на площадку перед трибуной. Животное село на задние лапы и стало хлопать, тем самым поприветствовав зрителей матча. После медведь передал мяч арбитру. Отметим, что комментатор заявил, что животное будет открывать чемпионат мира в Москве, который пройдет в России этим летом, сообщает «Ридус».

Мечка даде началото на мача Машук-КМВ - Ангушт в Русия.

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Американские зоозащитники World Animal Protection заявили, что из выложенного на YouTube видео видно, что в отношении животного применяются жестокие методы обучения.

Глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен заявила, что использовать медведя «в качестве пленного слуги для открытия футбольного матча – крайне опасно». Аллен выразила надежду, что над животными перестанут издеваться.