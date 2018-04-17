Медведев назвал новые санкции США проявлением недобросовестной конкуренции

Москва, 17 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новые антироссийские санкции США являются «нелегитимным способом решения политических задач экономическими методами». Об этом глава правительства сообщил в ходе встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы хорошо понимаем, что это (санкции США против РФ — прим. ФАН) — нелегитимные способы решения политических задач экономическими методами, я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения», — сказал Медведев.

Напомним, 6 апреля Минфин США добавил в санкционный список несколько российских бизнесменов и компаний. 15 апреля Вашингтон заявил о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с сирийскими властями.