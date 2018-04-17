Генпрокуратура РФ добилась блокировки 93 сайтов нежелательных иностранных организаций

Москва, 17 апреля. Генеральная прокуратура России добилась блокировки 93 интернет-ресурсов организаций, которые были признаны на территории РФ нежелательными.

Такая информация следует из ежегодного доклада Генпрокуратуры РФ Совету Федерации.

«Указанные организации реализовывали в России специальные программы и проекты, направленные на дискредитацию результатов выборов, инспирирование протестных выступлений, дестабилизацию внутриполитической ситуации…» — отмечается в документе.

Напомним, в конце прошло года в России начал действовать закон, который предоставляет право направлять в Роскомнадзор требования о блокировке ресурсов организаций, признанных на территории РФ нежелательными.

Всего к таким организаций в РФ причислили уже 14 международных объединений. Последним в конце марта список пополнил Фонд Маршалла, сообщает «Комсомольская Правда».