Сирия: эксперты ОЗХО прибывают в Думу

Дамаск, 17 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибывают в сирийский город Дума, расположенный в Восточной Гуте. Соответствующую информацию приводит Генеральная дирекция радио и телевидения САР.

Согласно приведенным данным, на месте они должны провести оценку ситуации и собрать сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия.

7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. Позднее США и их союзники использовали провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что так называемый «инцидент в Думе», который в итоге и стал «поводом» для ракетного удара по Сирии, был постановкой.