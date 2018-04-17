Меню
Весь мир
Сирия: эксперты ОЗХО прибывают в Думу
Общество
«Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: эксперты ОЗХО прибывают в Думу

      /  Обновлено: 
    386

    Сирия: эксперты ОЗХО прибывают в Думу

    Дамаск, 17 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибывают в сирийский город Дума, расположенный в Восточной Гуте. Соответствующую информацию приводит Генеральная дирекция радио и телевидения САР.

    Согласно приведенным данным, на месте они должны провести оценку ситуации и собрать сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия.

    7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. Позднее США и их союзники использовали провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что так называемый «инцидент в Думе», который в итоге и стал «поводом» для ракетного удара по Сирии, был постановкой.  

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1207
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1199
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    986
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1249