Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск приняли совместное заявление после ударов США по Сирии

Москва, 17 апреля. В связи с обострением ситуации в Сирии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск приняли совместное заявление, предупредив мировое сообщество об угрозе глобального конфликта.

Текст документа был во вторник зачитан СМИ председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

«Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт», — говорится в заявлении.

Кирилл и Франциск отметили, что мир находится на грани провала в международных отношениях и в сотрудничестве, «которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи». Они призвали мировых лидеров осознать ответственность «перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом», не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Сирии и встать на путь диалога, а страны-члены ООН и Совет безопасности – вспомнить о своем долге.

«Во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.

Напомним, США и их союзники в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам, выпустив по САР более 100 ракет. 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары коалиции являются помощью террористам, а также могут спровоцировать новую волну беженцев.