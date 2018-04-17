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Медведев призвал власть и бизнес сообща ответить на антироссийские санкции
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    Медведев призвал власть и бизнес сообща ответить на антироссийские санкции

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    Медведев призвал власть и бизнес сообща ответить на антироссийские санкции

    Москва, 17 апреля. Власть и бизнес должны сообща ответить на вызовы в условиях антироссийских санкций, заявил во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    На встрече с правлением Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил, что новый виток санкций поставил перед властью и бизнесом немало актуальных задач, которые нужно решать совместно.

    «Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать — российской экономики в целом», — подчеркнул Медведев.

    Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Нововведения США привели к ослаблению курса рубля на валютном рынке.

    Автор: Василий Котов
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