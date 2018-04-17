Сирия сегодня: удары по САР нанесли под надуманным предлогом, уроки Ливии и Ирака ничему не научили Запад

Сирия, 17 апреля. Ракетные удары по САР были нанесены под надуманным предлогом — Лавров. Уроки Ливии и Ирака Запад ничему не научили. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Удары по Сирии под надуманным предлогом

Ракетный удар по Сирии, был нанесен США, Великобританией и Францией под надуманным предлогом, что является нарушением международного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нанесенные Соединенными Штатами при поддержке союзников ракетные удары по территории САР под абсолютно фальсифицированным предлогом являются грубейшим нарушением международного права и ООН», — подчеркнул российский министр.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам Сирии. Они, по мнению Запада, использовались для производства химического оружия.

Запад не учится на ошибках

Нанесенные ракетные удары по Сирии показали, что Запад не извлек уроков из ситуации в Ливии и Ираке. Такие действия сеют только хаос и войну, усиливая радикальных исламистов, заявил представитель одной из фракций Европарламента во время дебатов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Уроки Ливии и Ирака ничему не научили. Творцы этих операций в свое время оправдывали их соображениями морали, но они привели к тому, что посеяли хаос и войну, позволив экстремистам процветать», — отметил европарламентарий от партии «Европа наций и свобод» Николя Бэ.

По его словам, «как во Франции, так и в Сирии вашим ударам аплодировали исламисты». Отметим, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по военным и научным объектам Сирии 103 крылатые ракеты, 71 из которых была сбита сирийскими ПВО, произведенными в СССР более 30 лет назад. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал атаку актом агрессии против суверенного государства.

Ирак обеспокоен ударом

Власти Ирака обеспокоены ситуацией сложившейся в связи с ракетными ударами США, Великобритании и Франции по правительственным объектам Сирийской арабской республики. Об этом сообщил иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади.

«МИД Ирака выпустил ноту, в которой выразил обеспокоенность сегодняшней ситуацией в Сирии. Мы выступаем за политические решения. Если идти по пути насилия, то это лишь стимулирует насилие в дальнейшем», — подчеркнул дипломат.

Наполним, Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химической атаке на сирийский город Дума (Восточная Гута). В свою очередь Москва опровергла данные о химатаке и заявила, что цель вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.