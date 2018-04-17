В Египте назвали условие отправки своих военных в Сирию

Каир, 17 апреля. Заместитель председателя комитета по обороне в парламенте Египта Яхья аль-Кадвани прокомментировал сообщения о планах США созвать военнослужащих из арабских стран на замену американскому контингенту в Сирии.

По его словам, такая возможность пока не рассматривалась, однако это будет возможно только под эгидой ООН.«Мы будем приветствовать какую-либо роль Египта в Сирии с целью защиты сирийской земли и единства Сирии, осуществления воли сирийского народа. Однако любое египетское участие на сирийской земле должно быть под эгидой международного сообщества, Совбеза ООН», — заявил аль-Кадвани.

Кроме того, он уточнил, что согласно конституции Египта, сначала этот вопрос должен рассмотреть национальный совет безопасности, после чего он передает свое заключение в парламент. По словам зампреда, пока ничего подобного парламенту не предлагалось, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, сообщения о том, что США решили заменить свои войска в Сирии на силы арабских стран, распространила газета Wall Street Journal. Высокопоставленные источники издания утверждают, что Белый дом пытается призвать арабские страны заменить военный контингент США в САР для стабилизации ситуации на северо-востоке страны после поражения запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Собеседники WSJ отметили, что советник президента Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон обсуждал этот вопрос с главой египетской внешней разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.