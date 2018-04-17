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Правоохранители пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу в Самаре
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    Правоохранители пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу в Самаре

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    Правоохранители пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу в Самаре

    Самара, 17 апреля. Сотрудники правоохранительных органов пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре. Об этом во вторник говорится в докладе генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки Совету Федерации.

    Отмечается, что в результате совместных действий правоохранительных органов и прокуроров предупреждены планы экстремистов по срыву мероприятий мундиаля — 2018 в Самаре.

    Экстремисты собирались привлечь футбольных фанатов — участников объединения «Тойс» — для срыва мероприятий первенства мира, следует из документа.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Полуфинал турнира состоится в Санкт-Петербурге, финал примет Москва.

    Самара примет шесть матчей мундиаля, в том числе четыре игры группового этап, а также по одному матчу 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018.

    Автор: Дана Балан
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