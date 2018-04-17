Роскомнадзор открыл горячую линию в связи с блокировкой Telegram
Москва, 17 апреля. Роскомнадзор открыл горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой в России мессенджера Telegram.
Всех, кому известно о подобных фактах, просят писать на адрес Hotlinerkn@rkn.gov.ru, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — отмечается в комментарии ведомства.
Ранее Роскомнадзор приступил к изучению VPN-сервисов, которые позволяют обойти блокировку Telegram, напоминает «Пятый канал».
Отметим, операторы связи начали блокировку мессенджера в понедельник, 16 апреля. Ранее закрыть доступ к Telegram по иску Роскомнадзора постановил Таганский суд Москвы.