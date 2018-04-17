Роскомнадзор открыл горячую линию в связи с блокировкой Telegram

Москва, 17 апреля. Роскомнадзор открыл горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой в России мессенджера Telegram.

Всех, кому известно о подобных фактах, просят писать на адрес Hotlinerkn@rkn.gov.ru, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — отмечается в комментарии ведомства.

Ранее Роскомнадзор приступил к изучению VPN-сервисов, которые позволяют обойти блокировку Telegram, напоминает «Пятый канал».

Отметим, операторы связи начали блокировку мессенджера в понедельник, 16 апреля. Ранее закрыть доступ к Telegram по иску Роскомнадзора постановил Таганский суд Москвы.