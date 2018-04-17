Ревнивец до смерти забил шумовкой любовника подруги в Кузбассе

Кемерово, 17 апреля. В Кузбассе мужчина до смерти забил шумовкой любовника сожительницы. Как стало известно, убийство произошло в январе в Яшкинском районе Кемеровской области.

По данным СУ СКР, подозреваемый уличил свою сожительницу в измене, когда увидел ее в постели с другим мужчиной. На почве ревности и не совладав с эмоциями он стал наносить удары потерпевшему и возлюбленной металлической шумовкой. Женщине удалось выбежать на улицу, а ревнивец продолжил наносить удары по голове потерпевшего. Любовник скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемый вызвал полицию, но заявил правоохранителям, что не убивал погибшего, а лишь обнаружил его тело. В ходе следствия фигурант признал вину в инкриминированном деянии в полном объеме. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд, сообщает «Газета Кемерова».

Как сообщило ранее агентство Ura.ru, в Кургане будут судить 37-летнего местного жителя, который напал на пожилую женщину и ее внучку в поселке Рябково.