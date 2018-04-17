Современный коттеджный поселок с детским садом и ФОК строят в Курганской области

Курган, 17 апреля. В Шадринском районе Курганской области строится современный коттеджный поселок из 20 домов, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В селе Мальцево уже построили 12 домов из 20 запланированных. Люди уже начали заселяться в построенные и благоустроенные дома.

Глава Мальцевского сельсовета Ирина Бахарева сообщила, что готовность здания детского сада составляет 99%. Специалистам необходимо благоустроить территорию, закупить оборудование в помещения. Стоит отметить, что в детском саду также будет бассейн.

Физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в ближайшее время. В здании будут расположены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, две беговые дорожки. Также установят теплые раздевалки и сборно-разборные трибуны на 600 мест, сообщает Ura.ru.