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Сирия осматривает туннели боевиков в Гуте: САА нашла подземный склад «Джейш Аль-Ислам» — видео ФАН
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    Сирия осматривает туннели боевиков в Гуте: САА нашла подземный склад «Джейш Аль-Ислам» — видео ФАН

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    САА нашла подземный склад «Джейш Аль-Ислам» в Гуте

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают осмотр территорий в Восточной Гуте, освобожденных от боевиков. В ходе одной из таких миссий в городе Дума был обнаружен крупный склад «Джейш Аль-Ислам» с оружием и боеприпасами, расположенный в одном из подземных туннелей джихадистов. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил данное убежище террористов и запечатлел оставленное ими вооружение на видео.

    Восточная Гута

    Данный склад предназначался для хранения тяжелого и среднего вооружения. При этом, судя по обилию станков и прочего специального оборудования, на этом объекте боевики также могли ремонтировать или даже производить собственное кустарное оружие. Кроме того, данный схрон вмещал в себя большое количество ракет и мин, регулярно использовавшихся исламистами при обстрелах Дамаска.

    Дума и другие населенные пункты Восточной Гуты почти с самого начала сирийского конфликта и до текущего года находились в оккупации так называемой вооруженной оппозиции, также в регионе дислоцировались отряды «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ). За это время террористы успели развернуть мощную военную инфраструктуру в этом районе. В частности, была вырыта разветвленная сеть подземных переходов, связывающих ключевые опорные пункты боевиков в Гуте.

    Карта военных действий — Дамаск

    Восточные окрестности Дамаска были полностью зачищены от вооруженных бандформирований под прикрытием российских ВКС. Боевики «Джейш Аль-Ислам», засевшие в городе Дума, дольше других продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Однако благодаря представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с радикалами было достигнуто соглашение о выводе сил из Восточной Гуты в районы провинций Идлиб и Алеппо. Правительство САР согласилось пойти боевикам навстречу и предоставило им возможность вернуться к мирной жизни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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