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Делегация ВОЗ прибыла в сирийский город Дума
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    Делегация ВОЗ прибыла в сирийский город Дума

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    Делегация ВОЗ прибыла в сирийский город Дума

    Дамаск, 17 апреля. Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Ядзи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. Позднее США и их союзники использовали провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии.

    Москва заявила, что «Белые каски» не являются достоверным источником, а также напомнили, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. В МИД РФ также опровергли информацию «Белых касок», назвав ее вбросом, который используется для оправдания действий боевиков.

    Автор: Григорий Ставриенко
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