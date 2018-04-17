Делегация ВОЗ прибыла в сирийский город Дума

Дамаск, 17 апреля. Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Ядзи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в сирийском городе Дума. Позднее США и их союзники использовали провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии.

Москва заявила, что «Белые каски» не являются достоверным источником, а также напомнили, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. В МИД РФ также опровергли информацию «Белых касок», назвав ее вбросом, который используется для оправдания действий боевиков.