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Только замыслы: проблемы с «приватизированным» Украиной вертолетом «Надия» объяснил военный эксперт
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    Только замыслы: проблемы с «приватизированным» Украиной вертолетом «Надия» объяснил военный эксперт

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    Только замыслы: что не так с «приватизированным» Украиной вертолетом «Надия», объяснил военный эксперт

    Украина обзавелась первым вертолетом собственного производства МСБ-2 «Надия» («Надежда»). Ну, не совсем собственного: «Надия» — это модернизация советского вертолета Ми-2, выпущенная на базе ПАО «Мотор-Сич» в Запорожье и там же отправившаяся в первый испытательный полет, видеозапись которого опубликована на YouTube. Почему Украине рано бить в литавры в связи с «приватизацией» советского Ми-2, не без иронии объяснил член ассоциации военных экспертов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

    «Украина довольно амбициозно заявляет, что производит собственную военную технику, но все «новинки» украинского ВПК — это модернизация достаточно старых советских образцов, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, недавно Украина заявила о начале испытаний собственного ракетного комплекса, который на самом деле является модернизированной советской реактивной системой. Они берут советские винтовки 1930 года и тоже их модернизируют… Ну, а теперь речь уже идет о вертолетах. На этот раз они взяли советский вертолет Ми-2, который тоже модернизировали, сделав из него свою «Надию».

    «Собственный» украинский ракетный комплекс «Ольха» является модернизированной советской реактивной системой

    Впрочем, отметил собеседник ФАН, модернизация советского вертолета, разработанного еще в шестидесятые годы прошлого века, была не слишком глубокой.

    «Украинская модернизация Ми-2 в основном свелась к тому, что они пытаются заменить металлические узлы на узлы, созданные из композиционных материалов, а авионика вся остается российской, — отметил эксперт. — Так что говорить, что сегодня на Украине создана принципиально новая модель вертолета, было бы чрезмерно оптимистичным заявлением. Ну, а то, что они модернизируют старые образцы, — что ж, тут есть определенная степень достижений военно-промышленного комплекса Украины».

    Впрочем, от опытного образца, который красиво летит на видеозаписи, до запуска машины в серию, а особенно до выпуска ее на рынок, как говорится, «дистанция огромного размера», иронически отметил Андрей Кошкин, припомнив крылатое выражение.

    «Надо учитывать, что перевод вертолета, да и любой техники из единичного экземпляра в коммерческую или военно-техническую плоскость требует определенной мощи государства. А пока МСБ-2 «Надия» — это всего лишь опытный образец. И, хотя в Запорожье даже вертодром создали для его испытаний, он вполне может остаться в единственном экземпляре — в качестве испытательного образца. А вот поставить МСБ-2 на поток или более того — начать продавать этот вертолет тем, кто в состоянии оценить его возможности и перспективы, сделав так, чтобы его начали покупать, это, конечно, уже серьезные замыслы. Но они пока остаются на Украине только замыслами», — резюмировал Андрей Кошкин.

    Многофункциональный украинский вертолет МСБ-2 «Надия» построен запорожским предприятием ПАО «Мотор-Сич», производящим авиационные двигатели, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

    Создатели вертолета не скрывают, что машина создана на базе Ми-2, при этом, сообщают руководители предприятия, «Надия» оснащена современными двигателями АИ-450М-П и имеет уникальную авионику. По словам директора участвующей в проекте компании «АгроавиаДнипро» Александра Паникаревича, при создании МСБ-2 широко использовались композитные материалы.

    Дальность полета «Надии» составляет около тысячи километров, грузоподъемность — более тонны, вертолет способен перевозить до восьми пассажиров. Себестоимость МСБ-2 составляет около двух миллионов долларов, что, как утверждают его создатели, в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.

    Новый украинский вертолет планируется использовать как для военных, так и для гражданских нужд: патрулирование дорог, мониторинг трубопроводов и газопроводов, для использования его пожарными, спасателями, пограничниками, в качестве санавиации и т.д.

    Автор: Олег Бекетов
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