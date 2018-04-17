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Песков: Точных дат встречи Путина и Меркель пока нет
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    Песков: Точных дат встречи Путина и Меркель пока нет

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    Песков: Точных дат встречи Путина и Меркель пока нет

    Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точных дат встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пока нет.

    Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Ангела Меркель выразила надежду, что встреча с российским лидером произойдет в ближайшее время.

    «Точных дат пока нет», — заявил Дмитрий Песков.

    Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры во вторник, 17 апреля. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». 

    Автор: Дарья Смолина
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