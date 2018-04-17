Порошенко попросил у Вселенского собора автокефалию для УПЦ

Киев, 17 апреля. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что страна «как никогда близка» к созданию автокефалии поместной церкви.

«На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви», — заявил он на встрече с главами парламентских фракций.

Также на своей странице в Twitter украинский президент сообщил, что попросил у Вселенского собора автокефалию для Украинской Православной Церкви. Соответствующее письмо он направил Вселенскому патриарху. Порошенко заявил, что Единая православная церковь никогда не станет государственной.

Написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) April 17, 2018

Напомним, раскол православной церкви на УПЦ Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата произошел на Украине в 1991 году после распада СССР. Церковь Киевского патриархата большинство православных церквей в странах Восточной Европы не признает.

В настоящее время киевские власти предпринимают попытки реформировать церковь на Украине. В частности, разработаны законопроекты, разрешающие органам власти влиять на назначение руководства религиозных организаций и обязывающие церкви, управляемые из России, выполнять предписания Киева.

Жители Украины выступают против таких нововведений. Ранее швейцарское издание Neue Zrcher Zeitung признало, что украинские власти превратили религию в зону боевых действий.