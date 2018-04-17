В «Домодедово» установят систему распознавания лиц

Москва, 17 апреля. Пресс-служба московского аэропорта «Домодедово» сообщила о завершении пилотного проекта по внедрению технологии автоматического распознавания лиц для обеспечения безопасности. Согласно приведенной информации, точность идентификации составила 90%.

Как стало известно, систему установили на одном из входов в аэропорт. Для тестирования специалисты создали специальную базу фотографий сотрудников аэровокзала. Систему анализировала данные пассажиропотока и архивных видеозаписей с помощью камер. Затем система идентифицировала лица из базы в том или ином кадре.

Предполагается, что внедряемая технология будет использоваться как правоохранительными органами, так и службой безопасности аэропорта, передает агентство «Ридус».

Напомним, ранее в Госдуме и Международной ассоциации аэропортов заявили, что возвращение курительных комнат в аэровокзальные комплексы принесет пользу, в первую очередь, тем, кто не переносит табачный дым.