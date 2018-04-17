Курдский террор: когда джихадист и партийный активист — два сапога пара

16 апреля в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана на турецкую военную базу в провинции Ширнак на границе с Сирией и Ираком погибли трое турецких военнослужащих и еще один оказался ранен. Тела погибших и раненый были доставлены в госпиталь, после чего в Эльмалы и Кую Тепе турки развернули широкомасштабную контртеррористическую операцию.

В который уже раз.

Недоговороспособные

Пока в Москве и Вашингтоне продолжали озвучивать свои оценки ракетного удара западной коалиции 14 апреля по территории Сирии, а в Дамаске на площади Омейядов десятки тысяч сирийцев праздновали освобождение Восточной Гуты от террористов, в Турции продолжала раскручиваться кровавая история несостоявшегося Курдистана. Вернее — одного из Курдистанов, потому что в силу разобщенности курдской этнической группы у каждой из ее частей, а еще точнее — у каждого из лидеров курдских общин, существует мечта о своем персональном Курдистане.

В силу исторических обстоятельств разбросанный по разным странам Ближнего Востока курдский этнос оказался перед выбором — попытаться найти свое место в Турции, Сирии, Ираке или Иране — или же удариться в сепаратизм. Увы, часто курды выбирали именно второй вариант, что не только оборачивалось для курдов большими потерями, но и делало их инструментом в руках третьей заинтересованной стороны.

Например, именно курды в немалой степени с подачи США способствовали в начале «нулевых» разрушению Ирака, а позже в Сирии под влиянием все тех же американцев стали противниками официального Дамаска. Но самым печальным последствием сепаратизма курдов стал, безусловно, избранный ими способ борьбы с турецкими властями, поскольку этот способ называется «терроризм».

Как иначе охарактеризовать события, допустим, 10 декабря 2016 года, когда взрыв заминированного автомобиля и самоподрыв террориста-смертника в Стамбуле рядом со стадионом «Водафон Арена» повлек гибель 44 мирных жителей? Ответственность за взрыв, кстати, взяла на себя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

Разумеется, подобные действия можно называть не терроризмом, а как-то более пафосно — например, «борьбой за свободу» или «повстанческим сопротивлением». Но суть от этого не меняется: мирные жители гибнут, а террор остается террором.

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Вместо того, чтобы попробовать сесть за стол переговоров и попытаться отыскать какое-то компромиссное решение своих проблем, РПК и Ко с удивительным упрямством выбирают путь бескомпромиссной конфронтации в форм-факторах «взрыв СВУ», «бросок бутылки с зажигательной смесью» или «выстрел из-за угла».

То, что при этом адепты такого подхода становятся на одну ступеньку с самыми оголтелыми джихадистами, курдов, по-видимому, волнует мало. Тем более, как явствует из фактов, курдские боевики умудряются неплохо с джихадистами взаимодействовать. Достаточно вспомнить их общий пусть и контрафактный, но весьма прибыльный нефтяной бизнес.

Курды грозят ЕС

Итоги недавней встречи в Анкаре лидеров России, Турции и Ирана свидетельствуют, что все три страны будут стремиться к сохранению территориальной целостности Сирии. При этом Анкара поблагодарила Москву и Тегеран за понимание турецкой позиции по Африну в период проведения операции «Оливковая ветвь». Иными словами, сепаратизм курдов в Турции лишается возможности получать подпитку из Сирии.

Состоявшийся еще в конце марта в рамках операции «Щит Евфрата» ввод турецких войск на север Ирака можно считать предвестником того, что и на иракской территории курдские боевики лишатся своих баз. Казалось бы — самое время курдам начать диалог со своими оппонентами. Попробовать адаптироваться к мирной жизни. Но курды, по крайней мере пока, считают иначе. Например, они до сих пор всячески сопротивляются наведению хоть какого-то порядка на севере Сирии.

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13 апреля в Азазе курдские боевики устроили очередной взрыв. Результат — 6 убитых, 10 раненых. О ЧП 16 апреля в турецком Ширнаке мы написали выше. Такая регулярность терактов на небольшом пятачке возле границы Турции, Сирии и Ирака — раз в два-три-пять дней — это не совпадение, а трагическая реальность.

Можно вспомнить и то, как по наущению своих радикально настроенных «братьев» проживающие в Европе курды всячески третируют турецкие посольства и общественные места, включая мечети.

Еще один показательный момент. Есть информация, что курдские боевики, разочарованные отсутствием поддержки своих иностранных «партнеров» во время проведения турками операции «Оливковая ветвь» в Африне, прямым текстом намекнули Франции и другим странам ЕС, что отпустят из своих тюрем находящихся там джихадистов европейского происхождения. И не только отпустят, но и приложат все усилия для того, чтобы вышедшие на свободу террористы поскорее разъехались по своим родным местам… с вполне понятными целями.

Ну и чем же после этого, спрашивается, курдские боевики отличаются от тех же джихадистов? Правильный ответ — ничем. А значит, и отношение мирового сообщества к ним должно быть соответствующим. По крайней мере, до тех пор, пока курдский терроризм не останется лишь на страницах учебников истории.