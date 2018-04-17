Дорога в одну сторону: в Киеве ужаснулись боевым возможностям ДНР и ЛНР

Киев, 17 апреля. На Украине ужаснулись, осознав, что военная мощь армий Луганской и Донецкой народных республик в общей сложности превосходит армии европейских государств, поэтому проехать на украинских танках через территории республик Донбасса к российской границе не получится. Об этом во вторник сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он подчеркнул, что в огромном военном потенциале республик Донбасса никто не сомневается, передает «ПолитНавигатор».

«Это не является тайной, что военная мощь и военный контингент двух армейских корпусов со всеми приданными подразделениями так называемых армий ДНР и ЛНР, они по совокупному количеству боевой техники, артиллерийского вооружения, танков и бронетанковой техники превышают контингенты большинства стран Европы», — заявил Матиос.

Он добавил, что не стоит строить иллюзий относительно того, что украинским танкам удастся просто так проехать к российской границе.

«Если не учитывать этот фактор (военный потенциал — Прим.ред.), то можно себе иметь иллюзию, что это дорога в одну сторону», — подчеркнул главный военный прокурор Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, как превратил Вооруженные силы Украины в «одну из лучших» армий Европы.