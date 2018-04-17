Путин в разговоре с Меркель объяснил, что удар коалиции по Сирии является нарушением Устава ООН

Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин напомнил Ангеле Меркель, что удар коалиции во главе с США по Сирии является не только актом агрессии, но и нарушением международного права — в том числе, Устава ООН.

Именно на этом, как указывает пресс-служба Кремля, российский лидер акцентировал внимание во время телефонного разговора с Меркель 17 апреля.

«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН…» — говорится в комментарии Кремля.

Путин и Меркель также отметили важность проведения тщательного расследования, которым уже занимаются в Восточной Гуте эксперты ОЗХО, сообщает Ura.ru. Не обошли вниманием президент России и немецкий канцлер и тему, касающуюся строительства «Северного потока-2», отмечает «Свободная Пресса».

Напомним, в минувшие выходные США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Всего с кораблей и самолетов коалиции было выпущено более ста ракет. Президент РФ Владимир Путин резко осудил нападение на САР, отметив, что своими действиями США только помогают террористам.