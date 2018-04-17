«Ужи завертелись на сковородке»: страны G7 получили жесткий ответ от МИД РФ

Чтобы найти и наказать виновных в «деле Скрипалей», Россия намерена идти до конца и работать в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Таким заявлением отреагировал МИД РФ на требование «большой семерки».

Ранее страны-участницы G7 призвали Россию дать ответ в отношении ситуации, произошедшей в начале марта в британском Солсбери. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко прокомментировал позицию российской стороны:

«Мы запустили все процедуры в рамках ОЗХО. Если мы хотим серьезно разобраться в деле, надо полагаться на положения Конвенции. Мы намерены пройти этот путь до конца», — заявил Грушко.

По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, принципиальная позиция России по вопросам «дела Скрипалей» и имитации «химатаки» в сирийской Думе очень неудобна для западных партнеров, которые изо всех сил пытаются обвинить нашу страну в причастности к этим преступлениям.

«Ужи завертелись на сковородке. Властям Великобритании и США неудобна наша принципиальная позиция, — считает Алексей Мухин. — Сейчас нас разозлили, и мы будем стоять на своем, пока не восторжествует справедливость и не будут наказаны те, кто осыпает Россию ложными обвинениями. Дело в том, что сейчас наша страна намерена использовать ОЗХО как площадку для того, чтобы докопаться до сути в обоих случаях: и в «деле Скрипалей», и в инциденте в Думе. Намерение идти до конца означает то, что Россия склонна добиться справедливого расследования, найти и наказать виновных».

Ранее заявление о том, что страны «большой семерки» намерены требовать от России ответа по «делу Скрипалей», распространил МИД Канады. В документе также содержался призыв предоставить сведения о якобы имеющейся программе по созданию опасного вещества «Новичок».

Напомним отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в Солсбери. В произошедшем Запад поспешил обвинить Россию. Однако Москва отрицает причастность к инциденту, ссылаясь на отсутствие доказательств. Как впоследствии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, было проведен анализ вещества (BZ), которым, предположительно, отравили Скрипалей. Оно, по словам главы ведомства, никогда не применялось в России, в отличие от стран Запада.