Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время

Берлин, 17 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом канцлер ФРГ сообщила журналистам в Берлине.

«Я надеюсь, что мы встретимся в обозримом времени, но точная дата сегодня не была согласована. Я считаю, что количество тем, которые у нас есть, начиная от Украины и газа до большого комплекса тем по Сирии, требуют прямого обсуждения в обозримом будущем», — сказала Меркель.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также межсирийские переговоры в Женеве и Астане.