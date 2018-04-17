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Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
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    Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время

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    Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время

    Берлин, 17 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом канцлер ФРГ сообщила журналистам в Берлине.

    «Я надеюсь, что мы встретимся в обозримом времени, но точная дата сегодня не была согласована. Я считаю, что количество тем, которые у нас есть, начиная от Украины и газа до большого комплекса тем по Сирии, требуют прямого обсуждения в обозримом будущем», — сказала Меркель.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также межсирийские  переговоры в Женеве и Астане.

    Автор: Алексей Громов
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