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Российский бизнес призвали поддержать компании, попавшие под санкции США
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    Российский бизнес призвали поддержать компании, попавшие под санкции США

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    Российский бизнес призвали поддержать компании, попавшие под санкции США

    Москва, 17 апреля. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал российский бизнес поддержать граждан и компании, которые попали под санкции США. Такое заявление  появилось на сайте союза во вторник, 17 апреля.

    Представители Союза промышленников и предпринимателей высказали мнение, что введенные США новые санкции являются необоснованными и нелегитимными. По мнению союза, использование политических инструментов  для дискриминации российских компаний является неприменимым, это также нарушает правила международной конкуренции и нормы ВТО.

    «РСПП призывает компании — члены РСПП и весь российский бизнес оказать поддержку гражданам и компаниям, подпавшим под ограничения со стороны США и готов со своей стороны предпринять все необходимые для этого меры», — говорится в сообщении.

    В союзе подчеркнули, что такие протекционистские практики подрывают основы многосторонней системы и наносят существенный вред и российскому бизнесу, и его зарубежным партнерам, в том числе из США и Европы.

    Автор: Дарья Смолина
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