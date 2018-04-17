Российский бизнес призвали поддержать компании, попавшие под санкции США

Москва, 17 апреля. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал российский бизнес поддержать граждан и компании, которые попали под санкции США. Такое заявление появилось на сайте союза во вторник, 17 апреля.

Представители Союза промышленников и предпринимателей высказали мнение, что введенные США новые санкции являются необоснованными и нелегитимными. По мнению союза, использование политических инструментов для дискриминации российских компаний является неприменимым, это также нарушает правила международной конкуренции и нормы ВТО.

«РСПП призывает компании — члены РСПП и весь российский бизнес оказать поддержку гражданам и компаниям, подпавшим под ограничения со стороны США и готов со своей стороны предпринять все необходимые для этого меры», — говорится в сообщении.

В союзе подчеркнули, что такие протекционистские практики подрывают основы многосторонней системы и наносят существенный вред и российскому бизнесу, и его зарубежным партнерам, в том числе из США и Европы.