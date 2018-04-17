Меркель призвала страны Запада «все время искать диалог с Россией»

Берлин, 17 апреля. Несмотря на любые конфликты и противоречия, страны Запада должны постоянно стараться находить возможности для диалога с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она выступила с призывом «разговаривать с Россией» в адрес западных стран.

«Я выступаю за то, чтобы с Россией разговаривали. Если мы хотим достичь мирного урегулирования, в частности, в Сирии, то разговаривать с Россией необходимо», — подчеркнула Меркель, заявив, что во многом от России зависит урегулирование.

«Это означает — ясно обозначать конфликты и противоречия, но, с другой стороны, все время искать диалог», — подчеркнула бундесканцлерин.

Ранее стало известно, что сегодня состоялся телефонный разговор канцлера Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора Путин и Меркель обсудили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, Владимир Путин выразил осуждение в связи с действиями сил коалиции США, которые осуществили массированный ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля.