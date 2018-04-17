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Путин обсудит с правительством использование природного газа как моторного топлива
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
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    Путин обсудит с правительством использование природного газа как моторного топлива

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    Путин обсудит с правительством использование природного газа как моторного топлива

    Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами кабинета министров меры по стимулированию использования природного газа как моторного топлива.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    «Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации… (основной темой встречи  — прим. ФАН) станет обсуждение мер по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива», — отмечается в комментарии.   

    Напомним, в конце прошлого года, приветствуя участников Международного форума «Газ России», президент России Владимир Путин подчеркнул, что устойчивое развитие газового комплекса РФ является задачей первостепенной важности.

    Отметим также, что Россия является одним из главных поставщиков природного газа в мире.

    Автор: Федор Веснин
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