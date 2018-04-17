В России могут увеличить максимальное пособие по безработице

Москва, 17 апреля. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) предложило довести максимальный размер уровня пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной,

Как пояснили в Минтруда, с изменением величины пособия по безработице предполагается изменить и условия его получения. Граждан РФ могут освободить от обязанности предоставлять справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Чтобы побудить безработных активнее искать новое место заработка, период таких выплат могут ограничить до одного года, сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, передает издание «360».

Напомним, ранее сообщалось, что более 31 тысячи россиян обратились за пособием на рождение первого ребенка за первые два месяца текущего года.