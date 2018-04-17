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Канадский посол объяснил, почему украинцы не чувствуют себя счастливыми
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    Канадский посол объяснил, почему украинцы не чувствуют себя счастливыми

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    Канадский посол объяснил, почему украинцы не чувствуют себя счастливыми

    Киев, 17 апреля. Большая часть украинцев не чувствуют себя счастливыми, поскольку, сравнивая себя с европейцами, видят, что живут в нищете и постоянно сталкиваются с трудностями, считает посол Канады на Украине Роман Ващук.

    В интервью украинским СМИ он отметил, что уровень жизни на Украине сильно зависит от курса доллара, и это сказалось на менталитете и ценностях жителей страны. Ващук рассказал, что за последние 10 лет канадский доллар стоил от 1,10 американского доллара до 61 американского цента, но это не отразилось на уровне доходов жителей Канады.

    «Но вы не услышали бы за все время от канадца: «Вот, наши доходы упали наполовину, потому что наш доллар теперь стоит столько-то». Мы, даже живя рядом с таким большим соседом (США – прим. ФАН), можем жить относительно самостоятельно, по крайней мере, психологически самодостаточно», — подчеркнул дипломат.

    Канадский посол объяснил, почему украинцы не чувствуют себя счастливыми

    Зависимость украинцев от американской валюты он назвал «долларизацией психологии».

    «Наши ценности (еканадцев – прим. ФАН) не зависят от нашей стоимости в американских долларах. С такой точки зрения, долларизация психологии украинцев – интересный феномен», — объяснил Ващук.

    Напомним, в настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса. После государственного переворота в 2014 году киевским властям так и не удалось стабилизировать экономику в стране. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на «неподъемный» госдолг Киева.

    Автор: Василий Котов
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