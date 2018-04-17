Сирия: правительственные войска отбили атаку боевиков на севере провинции Хомс

Дамаск, 17 апреля. Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) атаковали колонну бронетехники правительственных войск на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

Инцидент произошел на севере провинции Хомс в районе населенного пункта Хамарат. В ходе атаки боевикам удалось вывести из строя танк сирийской армии, а также уничтожить один БМП. Бойцы сирийских правительственных войск успешно отбили атаку боевиков. Позднее подразделения сирийской армии взяли под свой контроль населенный пункт Хамарат, который занимали боевики ССА.

Накануне командование сирийской армии сообщило, что после освобождения от боевиков Восточной Гуты следующей целью САА станут территории на севере провинции Хомс, а также Восточный Каламун.