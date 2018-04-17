Греф оценил вероятность отключения России от системы SWIFT 

Москва, 17 апреля. В настоящее время отключение России от международной системы межбанковских обменов SWIFT является маловероятным, уверен глава Сбербанка Герман Греф, однако полностью этого исключать невозможно.

Экс-министр отметил, что следует исходить из наиболее прагматического сценария действий американской стороны.

«Никогда не говори «никогда», — заявил Греф на конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, — но очень хочется надеяться, что до таких степеней крайности геополитика не дойдет.

«Мне кажется, надо исходить из наиболее прагматичного сценария, который имеет наибольшие шансы реализации. Такие варианты, как отключение SWIFT, пока не находятся в поле моего внимания с точки зрения вероятности», — подчеркнул Греф.

Напомним, ранее США анонсировал скорое введение новых санкций против России из-за поддержки Дамаска. Наиболее серьезными угрозами для российской экономики являются отключение от системы SWIFT и запрет на приобретение облигаций российского госдолга. В правительстве сравнили реализацию любой из них с объявлением открытой войны.