МЧС: Пути эвакуации в «Зимней вишне» были блокированы токсичными продуктами через пять минут

Москва, 17 апреля. Уже через пять минут после начала возгорания пути эвакуации в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными веществами, заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ «Зимняя вишня» все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом», — уточнил он.

Ранее Еникеев сообщил, что в МЧС полагают, что предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание светильника над поролоновой ямой в игровой зоне.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек, более 40 из них дети. Трагедия произошла 25 марта.