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МЧС: Пути эвакуации в «Зимней вишне» были блокированы токсичными продуктами через пять минут
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    МЧС: Пути эвакуации в «Зимней вишне» были блокированы токсичными продуктами через пять минут

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    МЧС: Пути эвакуации в «Зимней вишне» были блокированы токсичными продуктами через пять минут

    Москва, 17 апреля. Уже через пять минут после начала возгорания пути эвакуации в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными веществами, заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

    «Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ «Зимняя вишня» все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом», — уточнил он.

    Ранее Еникеев сообщил, что в МЧС полагают, что предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание светильника над поролоновой ямой в игровой зоне.

    Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек, более 40 из них дети. Трагедия произошла 25 марта.

    Автор: Алексей Громов
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