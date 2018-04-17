Путин, Макрон и Абэ примут участие в пленарном заседании ПМЭФ-2018

Москва, 17 апреля. Президенты РФ и Франции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Как говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс», пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ станет центральным событием форума.

Отметим, что ПМЭФ-2018 состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Напомним, накануне Макрон подтвердил, что в мае отправится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях международного экономического форума (ПМЭФ). По заявлению президента России Владимира Путина, форум является «дискуссионной площадкой мирового уровня», которая открыта для прямого диалога по актуальным вопросам современности.