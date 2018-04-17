Полицейские Подмосковья задержали главаря ОПГ, обманувшего предпринимателей на 50 млн рублей

Москва, 17 апреля. Мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях на сумму в пятьдесят миллионов рублей, задержали правоохранители Московской области.

По информации МВД региона, задержанный — глава этнической преступной группы, занимавшейся махинациями с предоставлением несуществующих торговых площадей. Правоохранители полагают, что мошенники причастны по меньшей мере к двум подобным преступлениям. Сумма ущерба составила около пятидесяти миллионов рублей.

По месту жительства предполагаемого главы ОПГ были обнаружены документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Мужчина заключен под домашний арест — его «партнеров» ищут правоохранители.