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Полицейские Подмосковья задержали главаря ОПГ, обманувшего предпринимателей на 50 млн рублей
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    Полицейские Подмосковья задержали главаря ОПГ, обманувшего предпринимателей на 50 млн рублей

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    Полицейские Подмосковья задержали главаря ОПГ, обманувшего предпринимателей на 50 млн рублей

    Москва, 17 апреля. Мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях на сумму в пятьдесят миллионов рублей, задержали правоохранители Московской области.

    По информации МВД региона, задержанный — глава этнической преступной группы, занимавшейся махинациями с предоставлением несуществующих торговых площадей. Правоохранители полагают, что мошенники причастны по меньшей мере к двум подобным преступлениям. Сумма ущерба составила около пятидесяти миллионов рублей. 

    По месту жительства предполагаемого главы ОПГ были обнаружены документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Мужчина заключен под домашний арест — его «партнеров» ищут правоохранители.

    Автор: Федор Веснин
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