Меню
Общество
Роскомнадзор объявил об успешном отражении DDoS-атаки на свои ресурсы
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Следующая новость
Загрузка...

    Роскомнадзор объявил об успешном отражении DDoS-атаки на свои ресурсы

    49

    Роскомнадзор объявил об успешном отражении DDoS-атаки на свои ресурсы

    Москва, 17 апреля. Во вторник специалисты Роскомнадзора зафиксировали две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы ведомства.

    Как сообщили в пресс-службе, ночные интернет-атаки были успешно отражены и в настоящее время сайты и ресурсы Роскомнадзора работают в штатном режиме.

     

    «В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

    Напомним, на протяжении нескольких недель Роскомнадзор оставался в центре внимания СМИ из-за процесса против мессенджера Telegram. Неизвестно, могут ли ночные атаки на интернет-ресурсы Роскомнадзора быть связаны с процессом и судебным решением о блокировке.

    Роскомнадзор объявил об успешном отражении DDoS-атаки на свои ресурсы

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    659
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    852
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    806
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    976