Роскомнадзор объявил об успешном отражении DDoS-атаки на свои ресурсы

Москва, 17 апреля. Во вторник специалисты Роскомнадзора зафиксировали две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, ночные интернет-атаки были успешно отражены и в настоящее время сайты и ресурсы Роскомнадзора работают в штатном режиме.

«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Напомним, на протяжении нескольких недель Роскомнадзор оставался в центре внимания СМИ из-за процесса против мессенджера Telegram. Неизвестно, могут ли ночные атаки на интернет-ресурсы Роскомнадзора быть связаны с процессом и судебным решением о блокировке.