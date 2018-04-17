Москва, 17 апреля. Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая. Об этом заявил генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо в эфире радио Europe 1 во вторник, 17 апреля.

Тьерри Фремо подтвердил, что известный российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля. Председателем жюри в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Кто еще войдет в состав жюри — остается неизвестным. Фремо заявил, что об этом будет объявлено позже.

«Чтобы узнать других членов жюри, вам нужно подождать еще несколько дней», — добавил генеральный директор.

Напомним, работы российского кинорежиссера не раз были представлены на Каннском кинофестивале. Фильм «Елена» получил премию «Особый взгляд Каннского кинофестиваля – приз жюри», «Левиафан» — «лучший сценарий», «Нелюбовь» — приз жюри.