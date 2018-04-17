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Конструктивно задуманная ловушка: в МЧС рассказали о проблемах при тушении «Зимней вишни»
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    Конструктивно задуманная ловушка: в МЧС рассказали о проблемах при тушении «Зимней вишни»

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    Конструктивно задуманная ловушка: в МЧС рассказали о проблемах при тушении «Зимней вишни»

    Москва, 17 апреля. Сотрудники МЧС не могли ликвидировать пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» большим количеством сил со стороны фасада, поскольку здание изначально было сконструировано как ловушка. Об этом во вторник заявил в ходе пресс-конференции временно исполняющий обязанности директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко.

    «Необходимо понимать, что конструкция этого здания не предполагает возможность тушения большим количеством стволов. Как уже отмечалось ранее, это было конструктивно задуманная ловушка», — передает слова Максименко корреспондент Федерального агентства новостей.

    Он добавил, что ни один гарнизон пожарной охраны в данной обстановке не мог профессионально справиться и гарантировать выведение огромного числа людей.

    «Люди должны понимать, что, прибывая, сотрудники пожарной охраны не могли быть уверены, что в этом здании не могло быть их детей… Ни один пожарный не был уверен, что его мать, отец или ребенок не находится в том самом кинозале. Никто не стоял и не смотрел. Все действовали профессионально и четко», — подчеркнул Максименко.

    Напомним, сильный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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