Меню
Экономика
Центробанк понизил курс доллара и евро на 18 апреля
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Следующая новость
Загрузка...

    Центробанк понизил курс доллара и евро на 18 апреля

    70

    Центробанк понизил курс доллара и евро на 18 апреля

    Москва, 17 апреля. Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 18 апреля. 

    Как стало известно, официальный курс американского доллара, установленный с 18 апреля Центробанком, составляет 61,1454 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился сразу на 113,40 коп.

    Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 апреля, составляет 75,8448 руб. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 99,55 %, передает издание «Свободная пресса».

    Напомним, как сообщалось ранее, рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России.

    11 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ослабление курса рубля, призвал дождаться решений правительства страны об экономической политике.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    659
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    852
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    806
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    976