Центробанк понизил курс доллара и евро на 18 апреля

Москва, 17 апреля. Центральный банк установил официальные курсы доллара и евро на 18 апреля.

Как стало известно, официальный курс американского доллара, установленный с 18 апреля Центробанком, составляет 61,1454 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился сразу на 113,40 коп.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 апреля, составляет 75,8448 руб. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 99,55 %, передает издание «Свободная пресса».

Напомним, как сообщалось ранее, рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России.

11 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ослабление курса рубля, призвал дождаться решений правительства страны об экономической политике.