Капсулу для эвтаназии показали на выставке похоронных услуг в Голландии

Амстердам, 17 апреля. Голландские изобретатели создали специальную капсулу для добровольного ухода из жизни. Устройство, напоминающее небольшой космический корабль, представили на выставке похоронной индустрии в Амстердаме.

Над футуристическим дизайном капсулы работали известный голландский дизайнер, а также борец за легализацию эвтаназии из Австралии. Устройство действует достаточно просто: согласившийся на эвтаназию человек ложится в камеру, затем ощущает легкое головокружение, а потом теряет сознание, отмечает «Ридус».

Добавим, что на выставке показали только макет устройства, однако посетители могли почувствовать себя внутри, надев очки виртуальной реальности. Планируется, что завершить работу над действующим образцом капсулы для эвтаназии специалисты должны к концу 2018 года, сообщает Ura.ru.