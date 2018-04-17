Меню
Весь мир
Капсулу для эвтаназии показали на выставке похоронных услуг в Голландии
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Следующая новость
Загрузка...

    Капсулу для эвтаназии показали на выставке похоронных услуг в Голландии

    54

    Капсулу для эвтаназии показали на выставке похоронных услуг в Голландии

    Амстердам, 17 апреля. Голландские изобретатели создали специальную капсулу для добровольного ухода из жизни. Устройство, напоминающее небольшой космический корабль, представили на выставке похоронной индустрии в Амстердаме.

    Над футуристическим дизайном капсулы работали известный голландский дизайнер, а также борец за легализацию эвтаназии из Австралии. Устройство действует достаточно просто: согласившийся на эвтаназию человек ложится в камеру, затем ощущает легкое головокружение, а потом  теряет сознание, отмечает «Ридус».

    Добавим, что на выставке показали только макет устройства, однако посетители могли почувствовать себя внутри, надев очки виртуальной реальности. Планируется, что завершить работу над действующим образцом капсулы для эвтаназии специалисты должны к концу 2018 года, сообщает Ura.ru.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    659
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    852
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    806
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    976