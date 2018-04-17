«Патриотизм должен быть в умах»: Пригожин призвал не запрещать русским студентам учиться за границей

Москва, 17 апреля. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал не ограничивать возможности русских студентов и не запрещать им учиться за границей.

Такое мнение он высказал после заявления Россотрудничества о том, что студентов необходимо возвращать в Россию из-за русофобских настроений и «пристального внимания» со стороны государственных властей в ряде «недружественных» стран.

Пригожин отметил, что Россотрудничество, наоборот, должно поддерживать россиян, получающих образование за рубежом, и помогать им достойно представлять РФ и русский язык во всем мире, передает телеканал «Подмосковье 360».

«Патриотизм должен быть в умах людей, они должны рваться домой. Мы должны развивать туризм, культурный обмен. Мы не должны вступать в конфронтацию. Дети сами придут, дайте им возможность учиться, реализовать себя дайте!» — подчеркнул Пригожин.

Продюсер рассказал, что его дети учились за границей, и это им помогло и сделало их сильнее.

«Они стали крепкими, мощными, сильными — они могут быть полезными в нашей стране», — заключил он.

Напомним, ранее Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», в рамках которого российским студентам, получающим образование за пределами РФ, предложат доучиваться в МГИМО. Цель проекта – не допустить, чтобы россияне пострадали от провокационных действий в странах, которые проявляют недружественное отношение к России.