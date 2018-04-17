В МЧС назвали предварительную причину пожара в «Зимняя вишня»

Москва, 17 апреля. Директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев назвал предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает корреспондент ФАН.

По его словам, в ведомстве полагают, что причиной послужило короткое замыкание светильника над поролоновой ямой в игровой зоне подчеркнув при этом, что истинную причину установит Следственный комитет.

«По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника — мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму», — заявил Еникеев.

Напомним, жертвами пожара стали 64 человека. Трагедия произошла 25 марта. Более 40 погибших дети.