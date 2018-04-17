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В МЧС назвали предварительную причину пожара в «Зимняя вишня»
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    В МЧС назвали предварительную причину пожара в «Зимняя вишня»

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    В МЧС назвали предварительную причину пожара в «Зимняя вишня»

    Москва, 17 апреля. Директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев назвал предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает корреспондент ФАН.

    По его словам, в ведомстве полагают, что причиной послужило короткое замыкание светильника над поролоновой ямой в игровой зоне подчеркнув при этом, что истинную причину установит Следственный комитет.

    «По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника — мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму», — заявил Еникеев.

    Напомним, жертвами пожара стали 64 человека. Трагедия произошла 25 марта. Более 40 погибших дети.

    Автор: Алексей Громов
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