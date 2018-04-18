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Сирия пока готова простить курдов: жители Хасаки рассказали ФАН, что YPG близки к точке невозврата
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    Сирия пока готова простить курдов: жители Хасаки рассказали ФАН, что YPG близки к точке невозврата

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    Курды

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил провинцию Хасака, которую почти полностью занимают связанные с Рабочей партией Курдистана Отряды народной самообороны (YPG). Там он взял интервью у местных жителей, которые признались, что очень рассчитывают на то, что курды наконец перестанут быть всего лишь инструментом в руках Соединенных Штатов и вернутся под крыло официального Дамаска.

    Курды и военные США

    По мнению местного жителя по имени Маариф, курдских бойцов даже нельзя назвать полноценными союзниками Запада, поскольку они не более чем просто инструмент в его руках, которым он полностью распоряжается по своему усмотрению. США не раз предавали даже своих настоящих партнеров в итоге сотрудничества. Что же будет с Демократическими силами Сирии (SDF), когда они перестанут быть полезны американцам, — страшно даже представить.

    «Курды – это главные марионетки США на территории САР. Но они являются гражданами так называемой Рожавы, которая все-таки по-прежнему остается частью Сирии. Соединенные Штаты никогда не были честны со своими союзниками, если, конечно, курдов вообще можно считать таковыми — они, скорее, просто их инструмент. Наш посыл им: возвращайтесь в объятья родины, потому что может действительно прийти тот день, когда наши войска будут вынуждены столкнуться с курдами, полностью изменившимися и превратившимися в настоящих боевиков под воздействием Вашингтона», — предположил мужчина.

    Жители Хасаки рассказали ФАН, что YPG близки к точке невозврата

    Другой собеседник нашего корреспондента также отметил, что в какой-то момент курды просто не смогут вернуться под крыло официального Дамаска, потому что будет слишком поздно. По словам местного жителя, эта точка невозврата уже не за горами, поскольку бойцы YPG за последние годы успели натворить немало дел, после которых их сложно не ассоциировать с террористами.

    «Курды претворяют в жизнь все планы США в регионе. Мы им советуем бросить это дело и скорее вернуться к мирному сосуществованию с остальной частью Сирии. Курды уже успели наворотить дел, но мне кажется, что одуматься пока не поздно. Тем не менее времени у них осталось немного», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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