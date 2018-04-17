Красный Крест отреагировал на предложение Украины выплачивать пенсии жителям Донбасса

Луганск, 17 апреля. Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности выступить посредником в выплате пенсий жителям Донбасса при условии полной поддержки и согласия всех сторон конфликта. Об этом заявили в МККК, комментируя слова главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского, который заявил, что если Красный Крест возьмет на себя обязательства по выплате пенсий жителям Донбасса, правительство Украины не будет против.

В МККК подчеркнули, что выплата пенсий является серьезной проблемой, которая влечет за собой социальные и гуманитарные последствия, а также включает правовые и практические аспекты.