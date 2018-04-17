Минприроды Британии выяснило новые детали об отравившем Скрипалей веществе

Лондон, 17 апреля. Вещество, которым были отравлены в ходе инцидента в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия было использовано в жидкой форме. Такое заявление сделали в Минприроды Великобритании.

Как сообщили в Минприроды, которое контролирует процесс очистки всех потенциально опасных мест в Солсбери от остатков нервно-паралитического агента, которым были отравлены Скрипали, отравление экс-разведчик и его дочь получили в одном месте.

В настоящее время завершается масштабная операция по очистке девяти объектов, где могут содержаться отравляющие вещества, сообщил телеканал Sky News.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по данным анализом лаборатории ОЗХО в швейцарском Шпице, в образцах, полученных от Скрипалей, были обнаружены не только вещество А234 — «Новичок», о котором заявили западные эксперт — но и куда менее мощный нервно-паралитический агент BZ, симптомы отравления которым соответствуют симптомам Скрипалей. Между тем создатели «Новичка» с уверенностью заявили, что есть бы Скрипали столкнулись с чистым веществом, они погибли бы почти мгновенно, не успев и «отойти на 50 шагов» от места атак.