Работы по очистке загрязненных отравляющим веществом мест завершаются в Солсбери

Лондон, 17 апреля. В британском Солсбери специалисты завершают работы по очистке мест, где были обнаружены следы отравляющего вещества после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

«Работы по очистке начались после нападения с применением нервно-паралитического вещества для того, чтобы вернуть загрязненные участки (города) к безопасной эксплуатации жителями и гостями», — цитирует РИА Новости сообщение британских министерств.

На данный момент следствие продолжает передавать участки, которые были закрыты при расследовании дела об отравлении Скрипалей, группам по восстановлению. Всего таких участков было девять, их определили как места, подлежащие специальной очистке.

«Во вторник открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Остальные участки остаются под охраной», — говорится в заявлении.

Риск для жителей остается низким, сообщили органы здравоохранения.

Напомним, по итогам проведенной экспертизы были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсора относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что эта рецептура была на вооружении армии США, Британии и других стран НАТО.