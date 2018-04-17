Франция будет вести диалог с РФ для поиска инклюзивного решения в Сирии
Париж, 17 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна будет вести диалог с Российской Федерацией и другими государствами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирийской республике.
«Мы говорим со всеми — с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», — отметил сирийский лидер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.
По его словам, «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии».
Напомним, в минувшую пятницу Макрон провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии.
Напомним, 14 апреля военные США и их союзники нанесли удары по сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химоружия против мирного населения Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что эта информация является вбросом и провокацией боевиков.