Париж, 17 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна будет вести диалог с Российской Федерацией и другими государствами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирийской республике.

«Мы говорим со всеми — с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», — отметил сирийский лидер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии».

Напомним, в минувшую пятницу Макрон провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии.

Напомним, 14 апреля военные США и их союзники нанесли удары по сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химоружия против мирного населения Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что эта информация является вбросом и провокацией боевиков.

