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Франция будет вести диалог с РФ для поиска инклюзивного решения в Сирии
Политика
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    Франция будет вести диалог с РФ для поиска инклюзивного решения в Сирии

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    Франция будет вести диалог с РФ для поиска инклюзивного решения в Сирии

    Париж, 17 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна будет вести диалог с Российской Федерацией и другими государствами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирийской республике.

    «Мы говорим со всеми — с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», — отметил сирийский лидер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

    По его словам, «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии».

    Напомним, в минувшую пятницу Макрон провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии. 

    Напомним, 14 апреля военные США и их союзники нанесли удары по сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химоружия против мирного населения Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что эта информация является вбросом и провокацией боевиков.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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