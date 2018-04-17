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МИД Японии сообщил, что даже не рассматривает высылку дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»
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    МИД Японии сообщил, что даже не рассматривает высылку дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»

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    МИД Японии сообщил, что даже не рассматривает высылку дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»

    Токио, 17 апреля. Япония не собирается высылать российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля». О том, что такой вопрос в Токио даже не рассматривается, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

    «В настоящее время такой вопрос не рассматривается», — отметил министр. Его цитирует агентство Kyodo.    

    Ряд западных стран ранее присоединился к антироссийской кампании, инициированной Лондоном на фоне расследования так называемого «дела Скрипаля».

    Напомним, Великобритания, обвинив в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Москву, так и не представила каких-либо доказательств этого. Именно по этой причине далеко не все страны присоединились к кампании против РФ — о том, почему над высылкой российских дипломатов даже не задумались в Вене, рассказала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.    

    Автор: Федор Веснин
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