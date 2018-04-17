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Путин обсуждает ближайшие шаги по развитию экономики РФ с учетом внешних факторов
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Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
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    Путин обсуждает ближайшие шаги по развитию экономики РФ с учетом внешних факторов

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    Путин обсуждает ближайшие шаги по развитию экономики РФ с учетом внешних факторов

    Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил о планах обсудить ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики РФ с учетом внешних и внутренних факторов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

    «Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики — с учетом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания касательно экономических вопросов.

    Отмечается, что президент РФ обратился к участникам и попросил высказаться по данному поводу главу Банка России Эльвиру Набиуллину, главу Минфина Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина.

    Российский глава также добавил, что ждет комментариев от коллег из администрации президента.

    Автор: Дана Балан
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