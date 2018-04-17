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Появилось видео задержания террористов ИГ в Ростовской области
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    Появилось видео задержания террористов ИГ в Ростовской области

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    Появилось видео задержания террористов ИГ в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 17 апреля. В Сети опубликовано видео задержания членов террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Ростовской области.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области сторонников группировки ИГ, которые планировали террористические акты в Ростовской области с использованием самодельных взрывных устройств. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ блокируют машину с одним из террористов. На заднем сиденье автомобиля оперативники обнаружили емкость из-под сметаны, которую террористы использовали для создания самодельного взрывного устройства. Кроме того, в кармане у задержанного был обнаружен пистолет.

    По месту жительства подозреваемых было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а также элементы для создания самодельных взрывных устройств. В ходе спецоперации главарь террористической ячейки активировал самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб на месте. Сотрудникам ФСБ удалось задержать троих участников преступной организации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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