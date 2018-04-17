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СМИ назвали условие внеплановой встречи Путина и Трампа
Политика
Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
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    СМИ назвали условие внеплановой встречи Путина и Трампа

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    СМИ назвали условие внеплановой встречи Путина и Трампа

    Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться и в «третьей стране», если возникнет ситуация, требующая встречи политиков и сулящая позитивный результат.

    Об этом рассказал российский дипломатический источник. Отмечается, что «дело пока сдвинулось в сторону введения санкций» против России. Как пишет РИА Новости, источник назвал мероприятия, на которых в ближайшее время могут встретиться Путин и Трамп: это саммиты АТЭС в Папуа Новой-Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре.

    Дипломатический источник также не исключил вероятности, что встреча лидеров двух государств может пройти в «третьей стране», если создастся ситуация, требующая встречи глав США и России и «сулящая какой-то позитивный результат».

    Напомним, ранее Трамп и Путин договорились о возможности саммита, Вашингтон заявлял, что местом встречи могут быть США.

    СМИ назвали условие внеплановой встречи Путина и Трампа

    Автор: Анна Иванова
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