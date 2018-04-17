Чижов объяснил реакцию Совета ЕС на ракетный удар по Сирии

Брюссель, 17 апреля. Выраженное Советом Евросоюза «понимание» ракетного удара коалиции США по Сирии является компромиссной позицией, которая отразила самые различные оценки странами Евросоюза нанесенного в ночь на 14 апреля США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии. Такое мнение высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов напомнил, что любое мнение, выражаемое в совещательных органах Евросоюза, является общей позицией 28 его стран.

«Зачастую это позиция, формируемая по принципу наименьшего общего знаменателя», — подчеркнул Чижов, напомнив, что в частном порядке представители стран Евросоюза были далеко не столь однозначны в своих оценках. Даже те страны, которые поддержали оценки Франции и Британии по данной ситуации, «постарались дистанцироваться от участия в данных агрессивных атаках».

«А вообще такое впечатление, что участники Совета — министры иностранных дел пытались найти золотую середину между пресловутой «евросолидарностью» и здравым смыслом. К сожалению, в этих поисках больше пострадал здравый смысл», — заявил постпред РФ.

Напомним, на Совете представители стран Евросоюза пришли к уклончивой формулировке, выразив «понимание» в связи с массированным ракетным ударом по Сирии, нанесенным вопреки международному законодательству и без каких-либо значимых оправданий.